"Українська команда" привезла бійцям на Донеччині дрони з приладами нічного бачення та Starlink

Волонтери "Української команди" привезли на передову у Донецькій області дрони Mavic, частина з яких оснащена приладами нічного бачення, та системи Starlink.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу "Українська команда".

Читайте також "Українська команда" та Володимир Кличко передали 204-му батальйону броньовик

"Повернулись з передової. Відвідали позиції 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та 242-го батальйону 241-ї бригади у Донецькій області. Речі, які ми привезли – це Starlink та дрони Mavic, більшість з яких оснащена приладами нічного бачення", – розповів керівник "Української команди" Артур Палатний.



"Українська команда" передала українським захисникам дрони Mavic та системи Starlink / Фото "Української команди"

Він відзначив, що завдяки переданій допомозі українські бійці зможуть цілодобово виконувати бойові задачі.

Наші бійці матимуть змогу виконувати бойові завдання і вдень, і вночі, вправно коригувати артилерію та знищувати покидьків. Я впевнений, найближчим часом всі населені пункти нашої держави будуть звільнені від ворога – так звана "друга армія світу" буде тікати. Друзі, ми обов'язково переможемо! Вже перемагаємо! Слава Україні! Смерть ворогам!

– наголосив Палатний.

Як повідомлялось, волонтерський штаб "Українська команда" вже зібрав майже 2 мільйони гривень на 100 дронів-камікадзе, на яких будуть написані побажання ворогам від тих, хто перерахував кошти.