Волонтерський штаб "Українська команда" та Володимир Кличко привезли бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників.

Про це повідомив у фейсбуці керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

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"Українська команда" передала 10 дронів Mavic 204-му батальйону тероборони міста Києва. За допомогою цих безпілотників наші герої зможуть ще ефективніше бити ворога на всіх напрямках і звільняти нашу соборну, незалежну неньку-Україну,

– заявив Артур Палатний.

Він також зазначив, що 204-й батальйон ТрО міста Києва був у найгарячіших точках країни: Бахмуті, Соледарі та інших. Зараз бійці знаходяться на ротації.

"Українська команда" та Володимир Кличко передали бійцям 204-го батальйону дрони Mavic: дивіться відео

Брат мера Києва Віталія Кличка – Володимир Кличко, своєю чергою, подякував воїнам за мужність та побажав перемоги.

Хлопці, пишаюся вами! Слава героям! Слава Україні! Тільки вперед і до перемоги!

– сказав Володимир Кличко.

Раніше "Українська команда" передала 7 дронів Mavic бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Також "Українська команда" і Володимир Кличко передали найсучасніші шоломи пілотам 18-ї Окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.