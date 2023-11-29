Їдуть на один з найгарячіших напрямків: "Українська команда" забезпечила 144 бригаду дронами

Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям 144 окремої бригади. Вже незабаром військові відправляються на один з найгарячіших напрямків, тож безпілотники їм точно знадобляться.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Волонтери також подякували усім тим, хто долучився до збору.

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Дрони берегтимуть життя українським військовим

"Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Як волонтери передали партію бойових дронів військовим – дивіться у відео.

Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.

Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе,

– наголосили волонтери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які "Українська команда" зібрала під час дрон-марафону.

Також повідомлялося, що волонтерський штаб проводить збір на "теплі пакунки", у які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.