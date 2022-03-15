Українська "Мадонна": у ДСНС присвятили допис новим українським героям – зворушливий портрет
Джерело:ДСНС України
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили у мережі зворушливий допис про нові реалії та формування сучасних героїв.
У ДСНС заявили, що сьогодні кожен пише нову історію України.
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Час добра та світла
Рятувальники наголосили, що зараз народжуються нові українські герої.
Наша зброя – добро і світло, якими ми ділимося з усіма, хто потребує захисту і підтримки у найтемніші часи,
– йдеться у дописі ДСНС.
Сучасні виклики стають натхненням для мистецтва. Наприклад, Владислав Шерешевський створив картину "Мадонна" від 15 березня 2022 року.
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