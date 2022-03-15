Українська "Мадонна": у ДСНС присвятили допис новим українським героям – зворушливий портрет

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили у мережі зворушливий допис про нові реалії та формування сучасних героїв.

У ДСНС заявили, що сьогодні кожен пише нову історію України.

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Час добра та світла

Рятувальники наголосили, що зараз народжуються нові українські герої.

Наша зброя – добро і світло, якими ми ділимося з усіма, хто потребує захисту і підтримки у найтемніші часи,

– йдеться у дописі ДСНС.

Сучасні виклики стають натхненням для мистецтва. Наприклад, Владислав Шерешевський створив картину "Мадонна" від 15 березня 2022 року.

Українська "Мадонна" / Фото ДСНС України

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