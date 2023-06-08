Українська мережа кінотеатрів, попри руйнування та втрати, увійшла до списку найкращих у Європі

Українська мережа кінотеатрів Мультиплекс суттєво постраждала від війни та втратила кінотеатри та кінозали у Маріуполі, Херсоні, Запоріжжі, Харкові, Києві. Попри це, мережа увійшла до рейтингу Giants of Exhibition, який включає 50 найкращих європейських кінематографічних груп за кількістю екранів.

Список компаній-переможців опублікувала міжнародна спілка кінотеатрів (UNIC) – це торгова організація, яка представляє інтереси операторів кінотеатрів у 39 європейських країнах, та Boxoffice Pro – провідне світове торгове видання.

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За словами керівника мережі Романа Романчука, відновлення показів після руйнувань було патріотичним рішенням.

Ми як найбільша мережа кінотеатрів завжди розуміли нашу важливість для економіки і людей, які хочуть дивитися кіно. Бо похід в кіно – це частина мирного життя, якого ми так прагнемо після перемоги. Ми також розуміємо наш вплив на розвиток супутніх галузей. Люди приїжджають до нас по всій Україні на транспорті, купують харчові продукти – це все рух економіки, і під час війни це вкрай важливо,

– розповів Романчук.

Бізнес Мультиплекс потрапив у вкрай складне становище, адже відновлення показів відбувалося в умовах відключення електрики, комендантських годин та повітряних тривог.

Як повідомляється, з 24 лютого 2022 року Multiplex припинив роботу всіх кінотеатрів та зіштовхнувся з втратами та руйнуваннями. Так, кінотеатр у Маріуполі був повністю знищений. Кінотеатр у Херсоні зазнав руйнувань та мародерства, його будівля досі непридатна для експлуатації. Від ракетних обстрілів були частково зруйновані кінотеатри у Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Києві (у ТРЦ "Ретровіль" і "Лавина").

Переможцем цьогорічного рейтингу є ODEON Cinemas Group – британська європейська дочірня компанія AMC Theatres, яка має майже 2 500 кінотеатрів у Великій Британії та Ірландії, Фінляндії, Німеччині, Італії, Норвегії, Португалії, Іспанії та Швеції.

Четвірку лідерів замикають Cineworld (Велика Британія), Vue International (Велика Британія) і Pathé Cinémas (Франція).

Нагадаємо, раніше Мультиплекс показав фоторепортаж зі зруйнованих кінотеатрів.