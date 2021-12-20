Українська металургія займає передову позицію за зростанням зарплатней серез інших галузей

Український бізнес пережив багато форс-мажорів, таких як кризи та пандемія, тому є загартованим, вважають фахівці. Більшість вже зрозуміли, щонайціннішим ресурсом є кадри.

До прикладу, за зростанням зарплат українська металургія є лідером серед усіх галузей української економіки.

За словами в.о. міністра економіки України у 2020 році Павла Кухти, Україну на новий рівень витягне розвиток економіки. Сучасну економіку розвиває бізнес і приватний сектор.

Твердження про лідерство галузі невипадкове, оскільки її представляють дуже сильні гравці. Одним з яскравих прикладів є Група Метінвест, яка за рік збільшила зарплати персоналу на 25%. Зарплатний Фонд виріс на 160 мільйонів доларів. Окрім зарплатні, впровадили мотиваційні та соціальні пакети.

Протягом останніх 5 років зарплати по галузі піднялася з урахуванням інфляції на 80%. Жодна інша галузь не демонструвала по Україні,

– поділився голова федерації металургів України Сергій Біленький.