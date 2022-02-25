Українська митниця затримала вантажівки з ресурсами з країн-агресорів - речі отримають ЗСУ

Митна служба на Чернігівщині затримала вантажні авто, заповнені продуктами, шинами та акумуляторами. Речі приїхали з країн-агресорів - Росії та Білорусі. Ресурси передадуть ЗСУ.

Державній митній службі вдалося затримати у зоні Чернігівської митниці вантажівки з Росії та Білорусі.

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У вантажних автомобілях були:

Свіжі кабачки

"Євровагонка"

Шини до транспорту

Акумулятори для автомобілів

Ці товари та транспортні засоби будуть передані Збройним Силам України, Державній прикордонній службі та Нацгвардії,

– повідомили в телеграмі Державної митної служби.

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