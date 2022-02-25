Українська митниця затримала вантажівки з ресурсами з країн-агресорів - речі отримають ЗСУ

25 лютого 2022 , 13:53
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Джерело:

Телеграм Державної митної служби

Митна служба на Чернігівщині затримала вантажні авто, заповнені продуктами, шинами та акумуляторами. Речі приїхали з країн-агресорів - Росії та Білорусі. Ресурси передадуть ЗСУ.

Державній митній службі вдалося затримати у зоні Чернігівської митниці вантажівки з Росії та Білорусі. 

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У вантажних автомобілях були: 

  • Свіжі кабачки
  • "Євровагонка"
  • Шини до транспорту 
  • Акумулятори для автомобілів 

Ці товари та транспортні засоби будуть передані Збройним Силам України, Державній прикордонній службі та Нацгвардії,
– повідомили в телеграмі Державної митної служби.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Автор: Ярослава Прадід