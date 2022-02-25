Українська митниця затримала вантажівки з ресурсами з країн-агресорів - речі отримають ЗСУ
Джерело:Телеграм Державної митної служби
Митна служба на Чернігівщині затримала вантажні авто, заповнені продуктами, шинами та акумуляторами. Речі приїхали з країн-агресорів - Росії та Білорусі. Ресурси передадуть ЗСУ.
Державній митній службі вдалося затримати у зоні Чернігівської митниці вантажівки з Росії та Білорусі.
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У вантажних автомобілях були:
- Свіжі кабачки
- "Євровагонка"
- Шини до транспорту
- Акумулятори для автомобілів
Ці товари та транспортні засоби будуть передані Збройним Силам України, Державній прикордонній службі та Нацгвардії,
– повідомили в телеграмі Державної митної служби.
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