Нова мовна омбудсменка закликала скасувати особливий статус російської мови в Україні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила за скасування особливого статусу російської мови в Україні. Вона заявила, що в умовах збройної агресії з боку Росії її мова використовується не лише як інструмент спілкування, а й як засіб дестабілізації.

Вона виступає за створення єдиного україномовного протору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Івановської "Укрінформу".

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Що Івановська думає про особливий статус російської мови?

Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не тільки засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації,

– зазначила Івановська.

Вона підкреслила важливість створення єдиного україномовного простору, назвавши це пріоритетом для безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.

Окрім того, Івановська розповіла про плани інтегрувати українську мову в усі сучасні цифрові продукти – від інтерфейсів і державних застосунків до ігор, сервісів зі штучним інтелектом і технологічних рішень. Вона наголосила, що мовне питання – це не лише справа культури, а й чинник ідентичності та конкурентоспроможності.

Нагадаємо, ми розповідали біографію нової мовної омбудсменки. Олена Івановська – українська фольклористка, докторка філологічних наук, авторка понад сотні наукових і науково-методичних праць.