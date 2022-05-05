Українська національна ідея змінилася

Замість вегетаріанського "відстаньне від нас", прийшло цілком обґрунтоване розуміння того, що треба зробити з Карфагеном. На рівні внутрішнього відчуття.

Росія сама не зупиниться

Запитай у пересічного українця, що буде, якщо з Росією укласти мир? І 90 або більше відсотків наших співгромадян скажуть, почухавши в потилиці: вони повернуться, як тільки зможуть.

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Я далекий від думки Данилова, що Росію можна примусити до капітуляції, але я впевнений, що жоден мирний договір не забезпечить нашій країні безпеку, ні територіальну цілісність. Хто б не був гарантом.

Лише знекровлена ​​війною, виснажена внутрішніми проблемами та позбавлена ​​фінансової та технологічної підтримки Росія може бути більш-менш безпечним сусідом. А ще краще – Росія роззброєна, позбавлена ​​атомної зброї.

Складнодосяжна мета

Але, на мою думку, саме таку мету ставить перед собою і перед нами Захід.

Не йдеться про знищення Росії – це ідеї невластиві нормальної цивілізації, йдеться про позбавлення Росії можливості вбивати оточуючих.

Вся історія за 400 років, спочатку Російської імперії, потім СРСР і, зрештою, нинішньої Росії, говорить про те, що довіряти їм – собі дорожче. Що жодні договори, домовленості, мирні угоди з росіянами неможливі. Їхня одержимість війною і спробами зобразити наддержаву смертельно небезпечна для світу.

І з цим треба щось робити. Шкода, що це доводиться робити нашими руками, але поїзд уже йде.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: