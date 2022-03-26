Українська ППО в дії: вона примушує окупантів використовувати більше безпілотників

Росія мусить використовувати більше безпілотників. Річ у тім, що українська ППО обмежує пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту.

Таким чином це призводить до збільшення попиту на безпілотники, країна-агресор виснажує свої потужності.

До речі Велика Британія розширила санкції проти російських компаній

З безпілотниками в окупантів будуть проблеми

Зауважимо, Велика Британія запровадила санкції проти російської компанії "Кронштадт", що є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших БПЛА.

Саме їх Росія широко застосовує, воюючи в Україні.

Цікаво – У Росії почали розконсервовувати старі танки: