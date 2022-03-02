Українська ППО розбомбила два ворожі винищувачі

Російські вбивці сьомий день ведуть повномасштабну війну проти України. Під час запеклого повітряного бою на Київщині окупанти втратили 2 винищувачі.

Бій відбувся вночі 1 березня між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил та парою російських Су-35С. Обидва літаки росіян вдалось знищити.

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"Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр", – повідомили у Держспецзв'язку.

Є втрати

Однак у результаті сутички Повітряні Сили втратили МіГ-29. Наразі вони шукають пілота.

Ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності,

– сказали у Держспецзв'язку.

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