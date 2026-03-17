Україна випробує новий європейський ЗРК: льотчик-інструктор сказав, чим він може здивувати Росію

У 2026 році Україна отримає оновлений ЗРК SAMP/T NG, який мав би перехоплювати балістичні ракети. Це надзвичайно позитивна новина. Особливо на тлі ситуації із ЗРК Patriot.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що наразі лише американські ЗРК Patriot можуть перехоплювати балістичні ракети. Україна мала на озброєнні і європейський ЗРК SAMP/T, але він виявився неефективним проти такої зброї. Тому його доопрацьовували.

Як перехоплюють балістичні ракети?

За словами Світана, якщо спрощено говорити, то фактично будь-яка ракета могла б працювати проти балістичної ракети. Але є багато питань до наведення. Не всі зенітні ракетні комплекси можуть вирахувати траєкторію польоту балістики.

Є різні підходи до знищення ворожих повітряних цілей. Протиракета може підлетіти до цілі та здійснити радіопідрив в точці зустрічі, після чого "хмара" елементів уражає ракету. В PAC-3 до ЗРК Patriot застосовують інший підхід. Вона фактично врізається у ворожу ракети, знищуючи її за допомогою кінетичної енергії.

Старі комплекси SAMP/T теж могли перехоплювати балістику, але неефективно. Зараз французи доопрацювали свої системи. Їх будуть випробовувати в польових умовах в Україні, щоб довести до серійного виробництва. Це чудовий підхід,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗРК SAMP/T, який вважали аналогом Patriot, має проблеми із перехопленням балістичних ракет. Причина полягала в програмному забезпеченні та недостатній кількості необхідних ракет Aster 30.

