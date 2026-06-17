Збивають понад 80% цілей: у НАТО назвали українську ППО однією з найкращих у світі

У НАТО заявили, що Україна сьогодні має одну з найефективніших систем протиповітряної оборони у світі. За оцінками Альянсу, українські військові знищують понад 80% російських ракет і дронів.

Про це 24 Каналу розповів старший посадовець НАТО на умовах анонімності.

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Що розповіли у НАТО про українську протиповітряну оборону?

За даними Альянсу, у середньому українські захисники неба збивають понад 80% російських ракет і дронів, які запускаються по території країни. У НАТО наголошують, що такого результату вдається досягати завдяки грамотному використанню наявних систем ППО, а також ефективному розподілу ракет-перехоплювачів, запаси яких залишаються обмеженими.

Посадовець Альянсу також відзначив високий рівень підготовки українських військових та їхню здатність швидко адаптуватися до нових загроз. На думку НАТО, українська система протиповітряної оборони є однією з найефективніших у світі за умов постійних масованих атак з боку Росії.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники залишаються відданими підтримці України. За його словами, на саміті НАТО наступного місяця основну увагу приділять потребам української армії, зокрема постачанню військової техніки та ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Рютте також наголосив, що США та європейські партнери продовжать надавати Україні фінансову й військову допомогу для захисту від російської агресії.

Крім того, варто зазначити, що у МЗС заявили, що Україна вже знайшла додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі для посилення захисту неба. Наразі триває пошук фінансування для їх закупівлі, а конкретні рішення можуть оголосити на саміті НАТО в Туреччині.

Також Київ веде переговори з партнерами щодо отримання ракет, термін придатності яких незабаром спливає, щоб використати їх для посилення української протиповітряної оборони.