Українська ППО збила ворожий літак на Одещині: з'явилося відео

Російські окупанти намагалися обстріляти електропідстанцію поблизу Затоки, що на Одещині. Однак українська протиповітряна оборона завадила їхнім цинічним планам.

Наша ППО збила ворожий літак, однак його пілот, за даними очевидців, встиг катапультуватися. Зараз його активно розшукують військові та тероборонці.

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Усіх, хто бачив рашиста, просять повідомляти інформацію про його місцеперебування в колцентр за телефонами: (04849) 3-33-33 або (067) 333-06-23.

Як українська ППО збила російський літак: дивіться відео

У ДСНС повідомили, що рашисти обстріляли й саму курортну Затоку. На щастя, постраждалих унаслідок атаки немає. Що було ціллю окупантів у селищі – незрозуміло.

Наслідки ракетного удару росіян по Затоці / Фото ДСНС

На щастя, у результаті російських обстрілів жителі Затоки не постраждали / Фото ДСНС

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