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      Українська авіакомпанія запускає рейс зі Львова до Афін: дата та ціна

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      Українська авіакомпанія запускає рейси Львів – Афіни
      Українська авіакомпанія запускає рейси Львів – Афіни / pixabay.com

      Українська авіакомпанія Jonika з 21 липня 2019 року почне виконувати прямі рейси із міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у грецький міжнародний аеропорт "Елефтеріос Венізелос", який розташований в Афінах.

      Рейси Львів – Афіни будуть виконуватися щонеділі, повідомили у прес-службі аеропорту "Львів" на Facebook-сторінці.

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      Виліт зі Львова буде о 16:10, а приліт в Афіни – о 19:00. У зворотному напрямку виліт заплановано на 13:00, а приліт – на 15:30.

      Вартість квитка в одну сторону становить від 139 євро. Рейси будуть виконуватись до 15 вересня.

      львів афіни
      Ціни на авіаквитки Львів – Афіни// Скріншот з офіційного сайту Jonika

      Що відомо про українську авіакомпанію Jonika? Флот компанії Jonika складається з двох літаків Boeing 737. Авіакомпанія вже виконує регулярні рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) до Греції і чартерні – в Туреччину, Чорногорію, Албанію і Болгарію.

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      29 травня
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      Теги: Новини України Новини Львова авіація Подорожі Греція
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