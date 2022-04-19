Українські артилеристи знищили склад боєприпасів російських загарбників: відео з руїнами

Артилеристи з 10 гірсько-штурмової бригади ліквідували склад, де росіяни зберігали боєприпаси. Мовиться про цілий склад.

Про це повідомили 19 квітня у Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Вони опублікували відео з наслідками атаки на російських вбивць.

До теми На Півдні ЗСУ знищили 28 окупантів та 5 одиниць техніки, серед яких – броньовані

"Операція окупантів "маскування" провалилась, навіть не розпочавшись. Кадри, які по-справжньому надихають! Вірте в Збройні Сили України!", – зазначили в ЗСУ.

Знищений склад росіян: дивіться відео

Ще одна перемога ЗСУ

Десантники знищили мотострілецький підрозділ російських окупантів з міста Томськ. Майже весь особовий склад бойової одиниці згорів. Лише декількох вдалось ідентифікувати.

Підрозділ у Росії вважали елітним, бо він брав участь у міжнародних змаганнях. Йому навіть вдавалось здобувати перемоги.