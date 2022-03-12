Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині

Оператори Bayraktar майстерно "відпрацювали" систему радіоелектронної боротьби противника в Київській області. Головнокомандувач Збройних Сил України оприлюднив відео.

Українські захисники продовжують знешкоджувати російських загарбників та їхню військову техніку. Про чергові успіхи у мережі повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Читайте також Українська авіація уразила російський Су-34 і ще 5 ворожих цілей

Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян

Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника,

– написав Залужний.

Він уточнив, що це сталося в Київській області.

На Київщині Bayraktar розправилися зі системою РЕБ росіян: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні ввечері у мережі оприлюднили відео успішної атаки ЗСУ із засідки на колону російської бронетехніки.