Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
Оператори Bayraktar майстерно "відпрацювали" систему радіоелектронної боротьби противника в Київській області. Головнокомандувач Збройних Сил України оприлюднив відео.
Українські захисники продовжують знешкоджувати російських загарбників та їхню військову техніку. Про чергові успіхи у мережі повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
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Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян
Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника,
– написав Залужний.
Він уточнив, що це сталося в Київській області.
На Київщині Bayraktar розправилися зі системою РЕБ росіян: дивіться відео
Нагадаємо, напередодні ввечері у мережі оприлюднили відео успішної атаки ЗСУ із засідки на колону російської бронетехніки.