Українські безпілотники та "Нептун" вдарили по складу зберігання дронів-розвідників у Росії
Україна атакувала склад у Ростовській області, де зберігалися дрони-розвідники. Стали відомі деталі цієї блискавичної операції.
Вранці міноборони країни-агресорки заявило про нібито знищення 40 безпілотників, зокрема 16 над Ростовською областю. Близько 3:30 місцеві жителі повідомили про щонайменше 10 гучних вибухів, внаслідок яких виникла масштабна пожежа. Джерела 24 Каналу розповіли, що насправді коїлося вночі на Ростовщині.
Дивіться також У Центрі радіотехнологій розкрили можливості "Трембіти", яка має обдурити ППО Росії
Влучний удар по важливому об'єкту росіян
У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.
За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".
Всю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух – приліт "Нептуна". Згодом обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.
СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнних об'єктах у ворожому тилу триватиме,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.