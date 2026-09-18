Комбат "Братства" розкрив, як далекобійні удари по Росії вплинули на фронт
Постійні далекобійні удари по російській логістиці та тилу сильно вдарили по можливостях ворога. Їм стає все складніше воювати.
Про це 24 Каналу розповів командир спецпідрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Олексій "Боргезе" Середюк. За його словами, у ворога суттєво зросли проблеми після того, як далекобійні атаки стали регулярними.
Як такі удари впливають на фронт?
Як наголосив військовий, безпосередньо видно, що ворогу стало дуже складно. У них є проблема з постачанням, від чого починається деморалізація. Їм складно підвезти, як паливо, так і боєкомплект, дрони та людей.
Наші безпілотники знищують їхню логістику. І нам це дуже відчутно. Ворог деморалізований та готовий до здачі в полон,
– зауважив військовий.
У 2022 та 2023 роках такого не було. Зараз військові неодноразово чули по перехопленнях, як окупанти скаржаться один одному на проблеми з постачанням.
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