Українські бійці на Сході знищили 130 окупантів за день

Військові Збройних Сил України успішно відбивають атаки ворога на Сході. Всього за 24 березня вони ліквідували до 130 російських окупантів.

Загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході. Лупили окупантів сильно та ефективно: є серйозні втрати серед солдатів та техніки.

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Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! – пишуть військові.

Горіло багато ворожих танків

Внаслідок боїв вдалося знищити:

особового складу – до 130 осіб;

танки – 9;

БТР – 1;

БМП – 6;

САУ, гармат – 5;

АТ – 8;

УР-77 – 1.

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