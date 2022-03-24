Українські бійці на Сході знищили 130 окупантів за день
24 березня 2022 , 21:21Читать новость на русском
Військові Збройних Сил України успішно відбивають атаки ворога на Сході. Всього за 24 березня вони ліквідували до 130 російських окупантів.
Загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході. Лупили окупантів сильно та ефективно: є серйозні втрати серед солдатів та техніки.
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Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! – пишуть військові.
Горіло багато ворожих танків
Внаслідок боїв вдалося знищити:
- особового складу – до 130 осіб;
- танки – 9;
- БТР – 1;
- БМП – 6;
- САУ, гармат – 5;
- АТ – 8;
- УР-77 – 1.
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