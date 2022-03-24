Українські бійці на Сході знищили 130 окупантів за день

24 березня 2022 , 21:21
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Військові Збройних Сил України успішно відбивають атаки ворога на Сході. Всього за 24 березня вони ліквідували до 130 російських окупантів.

Загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході. Лупили окупантів сильно та ефективно: є серйозні втрати серед солдатів та техніки.

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Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! – пишуть військові.

Горіло багато ворожих танків

Внаслідок боїв вдалося знищити:

  • особового складу – до 130 осіб;
  • танки – 9;
  • БТР – 1;
  • БМП – 6;
  • САУ, гармат – 5;
  • АТ – 8;
  • УР-77 – 1.

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Автор: Петро Синєокий