Українські бійці збили черговий російський безпілотник "Форпост" за 6 мільйонів доларів

Росія активно використовує безпілотники для розвідки в Україні. Але наші захисники там само активно їх збивають.

Черговим збитим ворожим безпілотником став "Форпост", який збили бійці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь". Цей безпілотник намагався найти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.

Читайте також Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни

"Плани окупантів, щодо отримання розвідувальної інформації порушені, пристрій "звільнений від виконання завдань за призначенням", – відреагували на збиття в повітряному командуванні "Південь".

Дорога втрата

Це не вперше, коли українські військові збивають безпілотники "Форпост". 2 травня воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних Сил України теж ліквідували безпілотник "Форпост" на Одещині. 7 травня на Одещині "Форпост" збили бійці повітряного командування "Південь". А вже 4 червня "Форпост" був збитий над Чорним морем.

При цьому ще у 2015 році українські військові збивали російський безпілотник "Форпост" в зоні АТО.

Їх активно використовують в російській армії, хоча вони доволі дорогі. Комплекс із безпілотників середньої дальності "Форпост" призначений для ведення повітряної розвідки зокрема в зоні бойових дій. Крім цього, він може використовуватися для вказівки цілей, а також для наведення та коригування вогню артилерії. Кожен комплекс становлять наземна станція управління та три безпілотники, при цьому вартість кожного – близько 6 мільйонів доларів. Лише ціна головного пристрою відеореєстрації з інфрачервоною камерою становить близько 1 мільйона доларів.

При цьому російський "Форпост" – це ліцензована ізраїльська копія безпілотника Searcher MkII.

У серпні 2019 року міністерством оборони Росії продемонструвало модернізований безпілотник "Форпост-Р" зі злітною масою 500 кілограмів та тривалістю польоту до 18 години на висоті до 6 кілометрів. Нова модель отримала дві точки підвіски для малокаліберних керованих боєприпасів КАБ-20. Таким чином, окрім суто розвідувальних місій, безпілотник став і ударним.

Що залишилося від острова Зміїний після російської окупації дивіться на відео