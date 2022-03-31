Українські бійці звільнили два населені пункти на Чернігівщині

Українські захисники звільнили села Слобода та Лукашівка від російських окупантів. Зараз там тривають зачистки.

У населених пунктах багато зруйнованих окупантами будинків. По собі окупанти залишили чимало мін та вибухівки.

Зауважте ЗСУ звільнили Ірпінь, але все місто заміноване й під обстрілами ворожої артилерії, – ОВА

Крім знешкодження вибухівки, зараз наші захисники надають допомогу тим, хто перебував під ворожою окупацією.

До звільнених сіл приїхав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Туди привезли гуманітарну допомогу.

Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався.

Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне,

– заявив Чаус.



Що залишили після себе окупанти / Фото командування "Північ"



Росіяни залишили свою техніку / Фото командування "Північ"



Наслідки окупації сіл на Чернігівщині / Фото командування "Північ"