Понад 60% українців, які виїхали закордон через війну, не планують повертатися найближчим часом

Більшість українських біженців, які виїхали закордон через війну з росією, сподіваються повернутися додому. Та через бойові дії близько двох третин розраховують залишитися за кордоном, доки в Україні не стане безпечніше.

В Україну готові повертатися біженці з Києва та західних областей

Про настрої українців, які втекли закордон через війну, свідчать результати опитування, яке було проведено Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Відповідно до результатів опитування, 65% українців планують залишатися у країні, в яку виїхали на початку повномасштабної війни. Ще 9% респондентів планують переїхати в іншу країну наступного місяця.

Як йдеться у результатах опитування ООН, на рішення українців найбільше впливають:

безпека;

родинні зв'язки;

доступ до ринку праці.

70% опитаних українців виїхали з України разом із кимось (найчастіше – близькими родичами). 77% опитаних заявили, що мають вищу чи професійно-технічну освіту, а також досвід роботи.

Згідно з даними опитування, 16% респондентів планують повернутися в Україну протягом найближчих двох місяців. Відразу 15% планують залишитися в Україні тимчасово, щоб відвідати родину, забрати необхідні речі чи допомогти родичам евакуюватися.

Відповідно до даних результатів опитування, 82% респондентів були змушені залишити в Україні щонайменше одного близького члена сім'ї.

40% респондентів, які заявили про бажання повернутись в Україну, планували це зробити наступного місяця. Водночас плани українських біженців відрізняються залежно від:

регіону, де вони проживали до початку війни;

часу, що минув з моменту переїзду;

країни, до якої вони виїхали.

Більш висока частка серед тих, хто планує повернутися, спостерігається серед біженців з Києва та районів на заході України. Натомість біженці, які виїхали зі сходу та півночі країни – не поспішають повертатися в Україну.

Найчастіше українські біженці хочуть переїхати в Німеччину

Серед українців, які планують залишатися у країні, в якій перебувають на цей момент, більша за середню частка людей, які:

доглядають за дітьми чи літніми родичами, які виїхали разом з ними;

які виїхали у перші дні вторгнення;

які проживають у наданому житлі або винаймають житло самостійно.

Серед українських біженців, які планують змінити країну перебування, велика частка тих, хто виїхав нещодавно або проживає в центрах розміщення біженців.

Найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини (33%), Чехії (7%) або Канади (5%).

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