У Польщі в українки з 2 дітьми викрали велику суму грошей та документи

Виявилося, що інцидент трапився рано-вранці, близько 4:00, коли 38-річна українка та двоє її синів віком 10 та 11 років саме збиралися повернутися в Україну. Жінка замовила таксі до залізничної станції і переносила речі до автівки з помешкання. У цей момент до одного із дітей підбіг молодик, який намагався вихопити з рук хлопчика рюкзак. Зробити це йому не вдалося і він схопив сумку, яка була поруч, і втік.

У польському місті Гура родину з України пограбували, а щоб замести сліди злочину крадій спалив викрадені документи родини.

Як з'ясувалося згодом, саме в тій сумці були гроші та документи, зокрема, довідки хлопчика, який лікується від онкологічної хвороби. Викрадена сума складала 2 200 доларів США та 200 євро.

Крадієм виявився 18-річний поляк

Жінка одразу звернулася до поліції, й правоохоронцям вдалося викрити крадія. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом.

В його помешканні провели обшуки, під час якого знайшли та вилучили вкрадені гроші. Втім, зловмисник встиг спалити всі документи української родини. Правоохоронці допомогли потерпілій частково відновити документи, ймовірно, решту вона відновить після повернення додому.

Наразі зловмисника зобов'язали з'являтися в повітовому управлінні поліції тричі на тиждень для відмітки про нагляд. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.