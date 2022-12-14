Росіяни поширюють фейкові відео, в яких європейці нібито просять біженців повертатися в Україну
Джерело:ЦПД
У той час, як російські війська продовжують обстрілювати міста України, у прокремлівських пропагандистів нова мета. Вони хочуть налаштувати європейців проти українських біженців.
Роспропаганда хоче дискредитувати українських біженців
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, станом на сьогодні в Європі перебуває ще понад 2 мільйони. І росіяни продовжують робити спроби, щоб дискредитувати українців закордоном. Вони роблять це за допомогою відповідних відео, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
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Так, за останні 2 тижні в медіапросторі Європи поширили вже третє пропагандистське відео.
Ці ролики оприлюднюються із закликом до українців повертатися додому. Звернення різними мовами до українців має на меті показати, що нібито авторами даного відео є жителі країн ЄС.
Неграмотні росіяни наплутали прапори країн та мову, якою написано "посил". Наприклад, латвійський "заклик" написали турецькою мовою.
Пропагандистські відео для біженців / Фото з телеграму ЦПД
Відеоролики деструктивного характеру європейцями не сприймаються, проте не слід відкидати й варіант, що подібними способами ворог готується до масштабної ІПсО і такі "вкиди" – лише для збору даних та реакцій,
– заявили в ЦПД.
Метою відео є створення брехливого образу України та її громадян в європейському інфопросторі для дискредитації інтеграції України до НАТО.
Скільки українців ще виїдуть за кордон
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.