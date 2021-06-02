Відпрацювали "бойові зіткнення": українські десантники беруть участь у навчаннях в Угорщині

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях "Сейбер Гардіан–2021", що проходять в Угорщині. Активна фаза відпрацювань розпочалася 1 червня.

Україну представляє ротна тактична група 13 окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Вчора (1 червня – 24 канал) українські десантники вийшли у район виконання завдання та закріпилися на бойових позиціях. Перекрили усі можливі підходи противника, замаскували бойову техніку та облаштували основні та запасні позиції,

– йдеться у повідомленні.

Перші "бойові зіткнення"

Приблизно о 17:00 почалися перші "бойові зіткнення". Поблизу одного зі спостережних пунктів виявили дозор Opfor у складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

Розпочався бій, у ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Наші військовослужбовці залишились у повному складі.

Десантники беруть участь у міжнародних навчаннях / Фото пресслужби генштабу

У середу, 2 червня, о 06:40 ранку на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі 4 бойових машин піхоти "М-113".

Протягом кількох хвилин влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Наші війська втратили одну одиницю бойової техніки.

Українські десантники беруть участь в міжнародних навчаннях в Угорщині / Фото пресслужби генштабу