Українські діти просять Путіна зупинити війну: щемливе відео

27 лютого 2022 , 09:26
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Джерело:

фейсбук Ігоря Мосійчука

Діти в Україні просять росіян припинити цинічну війну проти України, яка триває вже четвертий день. Вони закликали Путіна зупинитись.

Звернення від дітей записали на відео. Його опублікували у мережі. 

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"Нічого такого, просто діти просять Путіна та росіян припинити війну на території України. Тримайтеся, малеча", – написав Мосійчук.

Діти просять росіян зупинити війну: дивіться відео

Автор: Тетяна Пасічник