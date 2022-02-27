Українські діти просять Путіна зупинити війну: щемливе відео
27 лютого 2022 , 09:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ігоря Мосійчука
Діти в Україні просять росіян припинити цинічну війну проти України, яка триває вже четвертий день. Вони закликали Путіна зупинитись.
Звернення від дітей записали на відео. Його опублікували у мережі.
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"Нічого такого, просто діти просять Путіна та росіян припинити війну на території України. Тримайтеся, малеча", – написав Мосійчук.
Діти просять росіян зупинити війну: дивіться відео