Після української атаки на російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі з'явилася інформація про загибель одного з членів екіпажу. Йдеться про 42-річного капітана 3-го рангу Олександра Цуліна, який був заступником командира корабля з роботи з особовим складом.

Про це повідомили аналітична група Exilenova+ та проєкт Evocation.info.

Що відомо про російського офіцера з ураженого корвета "Меркурій"?

Інформацію про смерть військового виявили в оприлюдненому в Росії некролозі. Згідно з ним, Цулін загинув 21 листопада під час виконання бойового завдання в акваторії Середземного моря поблизу лівійського міста Бенгазі. Водночас вибух на борту корвета "Меркурій" стався в ніч проти 22 листопада. Обставини загибелі офіцера наразі детально не розкриваються.

Раніше проєкт Evocation.info встановив імена командира та заступника командира російського корабля. Командиром корвета був капітан 2-го рангу Олександр Лаврентьєв, а його заступником з роботи з особовим складом – капітан 3-го рангу Олександр Цулін. Останній, за інформацією аналітиків, і загинув поблизу Бенгазі.

Офіцер, який загинув на борту "Меркурія" / Evocation.info

Україна завдала удару по корвету за допомогою семи безекіпажних катерів. На момент атаки російське судно перебувало на стоянці в порту Бенгазі, куди прибуло раніше.

Морські дрони доставили до району проведення операції спеціальним кораблем-носієм. Такий спосіб застосування безекіпажних катерів дав змогу провести атаку далеко від українського узбережжя – у центральній частині Середземного моря.

Унаслідок удару російський корабель зазнав критичних пошкоджень і частково затонув біля причалу. На його борту також перебував бойовий гелікоптер Ка-27.

Проведення операції офіційно підтвердили президент України Володимир Зеленський та Служба безпеки України.

Російський військовий корабель прибув до Бенгазі у складі супроводу конвою зі зброєю. У лівійському порту він перебував кілька днів до моменту атаки.

Що відомо про корвет "Меркурій"?

Формально корвет "Меркурій" належить до Чорноморського флоту Росії. Однак через обмеження на проходження російських військових кораблів через протоки та ситуацію в Чорному морі судно використовували на інших напрямках, зокрема в Середземноморському регіоні.

"Меркурій" – багатоцільовий російський корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий". Його спустили на воду у 2023 році. Корабель призначений для патрулювання, боротьби з надводними та підводними цілями, а також протиповітряної оборони.

Корвет оснащений ракетним і артилерійським озброєнням та сучасними радіоелектронними системами. Під час церемонії введення судна до складу російського флоту тодішній головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов заявляв про можливість його використання для завдання ударів по Україні.