Є секретні тактики, – боєць "Шквалу" про логістику ворога на фронті
- Українські дрони спрямовані на розривання логістичних ліній противника і перехоплення ворожих дронів з боєприпасами.
- Логістика на передньому краї стала складнішою, але Україна використовує секретні тактики та бойовий досвід для її ефективного виконання.
Операції українських дронів зосереджені переважно на розриві логістичних ліній противника, а також на перехопленні дронів з боєприпасами. А вибір логістичного маршруту, часу просування та способів доставки провіанту на передовій стає повноцінною спецоперацією.
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд пояснив 24 Каналу, чому часто знищення ворожого провіанту та боєприпасів важливіше, ніж знищення танка.
Як українські сили ведуть боротьбу за логістику?
Логістичні маршрути та точки збору є набагато небезпечнішими для пересування, ніж перебування на самій позиції, оскільки дрони цілять саме на них. Без логістики навіть найбільш укріплена позиція на передньому краї неминуче впаде.
Можна мати велику кількість зброї, але без води, їжі та боєприпасів неможливо утримати позицію. Тому знищення ворожого провіанту або квадроцикла з провізією часто важливіше ніж поразка танка або БТР. Логістика – це кров війни, і хто перемагає в боротьбі за логістику, той перемагає у війні,
– пояснив Дрозд.
Багато військових аналітиків відзначають, що українські удари та операції на малій висоті над лінією фронту спрямовані переважно на розривання логістики та знищення живої ворожої сили. Коли українські дрони перехоплюють ворожі, які не досягають позицій, то тим самим рятують цивільних українців, які часто стають мішенями російських атак.
"Противник також вчиться на своїх помилках, тому логістика стала складнішою, але й Україна не стоїть на місці. Ми маємо секретні тактики та великий бойовий досвід, що дозволяє краще виконувати логістику на передньому краї. Кожне постачання провізії та боєприпасів – це спецоперація, яка вимагає планування маршруту, часу висування та способу, щоб обійти ворога, а також забезпечити відпочинок для наших військових", – сказав Дрозд.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
Після масових російських атак експерти з’ясували, що окремі ворожі безпілотники можуть становити загрозу навіть після падіння. Вони здатні певний час залишатися на землі без видимих пошкоджень, а згодом вибухати.
Росіяни тимчасово знизили активність на одній із ділянок фронту на Харківщині. Противник, ймовірно, очікує появи "зеленки" на фронті. Ворог частково пожвавлюється під час туману та дощів. Водночас противник укріплюється на позиціях і веде авіарозвідку.
Українські військові змогли просунутися в Дніпропетровській області після зміни пріоритетів – замість утримання Гуляйполя на Запорізькому напрямку Сили оборони перейшли там до оборони, щоб закріпити свої позиції.