Україна може стати експортером дронів, антидронових систем і бойового досвіду – попит на це є вже в 11 країнах, зокрема на Близькому Сході. Країни Перської затоки не мають достатньо ракет для тривалої протидії іранським дронам, тому українські дешеві рішення є для них безальтернативними.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що передача технологій і підготовка місцевих операторів вигідна Україні економічно і геополітично.

Як Україна може використати перевагу у виробництві дронів?

Українські виробники дронів давно вимагають дозволу на експорт надлишків, які Міністерство оборони не викуповує. Отримані кошти можна було б реінвестувати у закупівлю сучасніших компонентів і розвиток виробництва.

Оскільки іранські дрони атакують і американські військові бази, а США поки що не демонструють високих результатів у їх відбитті, Вашингтон може послабити тиск на Україну в переговорах з Росією.

Технологічна перевага України у виробництві дронів є тимчасовою, і скористатися моментом, поки українські розробки мають попит, потрібно вже зараз.

Україна пропонує не лише готові дрони, а й бойовий досвід – як побудувати антидроновий захист, скільки має бути ешелонів перехоплення, яка архітектура системи,

– пояснив Романенко.

Україна не може відправити власних військових для захисту сотень кілометрів узбережжя Перської затоки, але може швидко підготувати місцевих операторів – для цього є школи, методики та тренажери. Окрім дронів, Україна пропонує і системи виявлення, зокрема акустичні системи, якими вже зацікавився Катар.

Чи допоможе продаж дронів Україні частково погасити борги?

Експорт зброї та бойового досвіду допоможе Україні частково погасити борги, що особливо важливо з огляду на невизначеність щодо умов повернення західної допомоги.

Дрони на оптоволокні вже атакують урядові війська в Латинській Америці – це свідчить про загальносвітову потребу в антидроновій обороні. Україна зараз серед лідерів у цій сфері та може постачати свої технології десяткам країн – і під час війни, і після неї,

– пояснив Романенко.

Американські дронові системи коштують як ракети, а збивати дешеві дрони дорогими ракетами – невигідно. Іран має від 40 до 80 тисяч дронів, тоді як країни Перської затоки вже витратили тисячі ракет і їх запасів просто не вистачить на тривалу оборону.

Нарощувати виробництво ракет швидко неможливо, а їм потрібні рішення вже на вчора, і саме тут українські дешеві антидронові системи є безальтернативними.

Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що направлення українських фахівців для допомоги у захисті американських об’єктів свідчить про зрілу та відповідальну позицію держави. Це демонструє, що Україна є надійним союзником з унікальними знаннями, досвідом та технологіями. Саме тому українські спеціалісти мають попит: їхні рішення для боротьби з дронами значно дешевші та ефективніші, ніж застосування дорогих ракет.

