Є змога продавати не лише дрони: як Україна може скористатися власними розробками
- Україна може стати експортером дронів та антидронових систем, що користуються попитом в 11 країнах, включаючи країни Перської затоки.
- Експорт зброї та бойового досвіду може допомогти Україні частково погасити борги, а також зменшити тиск США на переговорах з Росією.
Україна може стати експортером дронів, антидронових систем і бойового досвіду – попит на це є вже в 11 країнах, зокрема на Близькому Сході. Країни Перської затоки не мають достатньо ракет для тривалої протидії іранським дронам, тому українські дешеві рішення є для них безальтернативними.
Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що передача технологій і підготовка місцевих операторів вигідна Україні економічно і геополітично.
Як Україна може використати перевагу у виробництві дронів?
Українські виробники дронів давно вимагають дозволу на експорт надлишків, які Міністерство оборони не викуповує. Отримані кошти можна було б реінвестувати у закупівлю сучасніших компонентів і розвиток виробництва.
Оскільки іранські дрони атакують і американські військові бази, а США поки що не демонструють високих результатів у їх відбитті, Вашингтон може послабити тиск на Україну в переговорах з Росією.
Технологічна перевага України у виробництві дронів є тимчасовою, і скористатися моментом, поки українські розробки мають попит, потрібно вже зараз.
Україна пропонує не лише готові дрони, а й бойовий досвід – як побудувати антидроновий захист, скільки має бути ешелонів перехоплення, яка архітектура системи,
– пояснив Романенко.
Україна не може відправити власних військових для захисту сотень кілометрів узбережжя Перської затоки, але може швидко підготувати місцевих операторів – для цього є школи, методики та тренажери. Окрім дронів, Україна пропонує і системи виявлення, зокрема акустичні системи, якими вже зацікавився Катар.
Чи допоможе продаж дронів Україні частково погасити борги?
Експорт зброї та бойового досвіду допоможе Україні частково погасити борги, що особливо важливо з огляду на невизначеність щодо умов повернення західної допомоги.
Дрони на оптоволокні вже атакують урядові війська в Латинській Америці – це свідчить про загальносвітову потребу в антидроновій обороні. Україна зараз серед лідерів у цій сфері та може постачати свої технології десяткам країн – і під час війни, і після неї,
– пояснив Романенко.
Американські дронові системи коштують як ракети, а збивати дешеві дрони дорогими ракетами – невигідно. Іран має від 40 до 80 тисяч дронів, тоді як країни Перської затоки вже витратили тисячі ракет і їх запасів просто не вистачить на тривалу оборону.
Нарощувати виробництво ракет швидко неможливо, а їм потрібні рішення вже на вчора, і саме тут українські дешеві антидронові системи є безальтернативними.
Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що направлення українських фахівців для допомоги у захисті американських об’єктів свідчить про зрілу та відповідальну позицію держави. Це демонструє, що Україна є надійним союзником з унікальними знаннями, досвідом та технологіями. Саме тому українські спеціалісти мають попит: їхні рішення для боротьби з дронами значно дешевші та ефективніші, ніж застосування дорогих ракет.
Що відомо про підтримку партнерів для України?
- Україна отримає близько 35 ракет для систем Patriot завдяки зусиллям міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. До пакета допомоги, крім ракет Patriot, увійдуть переносні зенітні комплекси, керовані ракети AIM-9, IRIS-T та інші елементи для посилення протиповітряної оборони України.
- Україна була найбільшим імпортером зброї у світі у 2021 – 2025 роках, забезпечивши 9,7% від загального обсягу, переважно завдяки постачанням із США, Німеччини та Польщі.
- Після російського вторгнення у 2022 році щонайменше 36 країн постачали Україні озброєння, при цьому США стали найбільшим постачальником, забезпечивши 41% імпорту.