Російські еліти нічого не знали: політолог назвав наслідки ударів по Москві

У Росії під ударом опинилися склади російського маркетплейсу Wildberries, який є наближеним до Кремля. Цікаво, що за тиждень до ударів компанія запровадила нові правила. Вона не відшкодовуватиме клієнтам збитки за товари, спричинені, зокрема, ударами БпЛА, а також під час воєнного стану.

Політолог Володимир Фесенко пояснив у розмові з 24 Каналом, чи був готовий російський бізнес до ударів українських дронів. Він також припустив, чи можливе в Росії введення воєнного стану.

Чому склади Wildberries опинилися під ударами українських дронів?

Фесенко зазначив, що запровадження нових правил щодо товарів клієнтів у Wildberries не є ознакою того, що компанія була попереджена про удари по її складах.

Не думаю, що це пов’язано з цими ударами. Просто було розуміння того, що ситуація змінилася і з’явилися нові ризики, зокрема, ударів українськими безпілотниками. Це вже регулярна ситуація для Підмосков’я. Не думаю, що вони знали, що буде удар або хтось їх попередив,

– пояснив Фесенко.

Щодо можливого введення воєнного стану та оголошення мобілізації в Росії, то, на його думку, це – звичайна перестраховка бізнесу, а не спирання на інсайди.

"Про можливість масової мобілізації в Росії говорять майже всі – про це пишуть на Заході, а всередині Росії це вже давно предмет побутових розмов. Також цю можливість обговорюють російські чиновники, представники військових, адміністративних структур, поліції", – вважає політолог.

Політолог пояснив, чи була готова компанія Wildberries до ударів дронами: дивіться відео

Після того як українські дрони атакували Московський нафтопереробний завод в Капотні, в російських пабліках, за його словами, триває дискусія про те, що ціллю БпЛА може стати будь-який об’єкт, який є значущим навіть не з погляду воєнної логіки.

До речі, щодо Wildberries також є воєнна логіка. Поширювалася інформація, що через компанію йшла закупівля комплектування для російських дронів і багато іншого, що йшло на фронт. В Росії не все закуповується державою чи військовим відомством,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Він додав, що формально це не воєнні об'єкти, вони не прикриті системами ППО, тому це – дуже зручна і логічна ціль.

Нагадаємо, що вночі 18 липня найбільший логістичний хаб компанії Wildberries, розташований в Електросталі під Москвою, опинився під ударами дронів. Також під атакою перебував склад маркетплейсу площею близько 108 тисяч квадратних метрів у Котовську в Тамбовській області.

Крім того, вночі 20 липня дрони поцілили по логістичному комплексу Wildberries у Коледіно у Московській області. Він є одним із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.