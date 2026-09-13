Вони здійснюють підготовку газового конденсату для подальшого транспортування, виробляють нафтові фракції, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Така продукція, зокрема, забезпечує потреби окупаційних військ. Про це пише Юрій Федоренко.

Ремонт буде довгим

Для розуміння масштабів події потрібно сказати, що завдяки влучним ударам безпілотників FP-1 вдалося зруйнувати виробничі ланцюжки, які неможливо буде швидко відновити.

Аналізуючи характер пошкоджень, спеціалісти OSINT-проєкту "КіберБорошно" пригадують цікавий випадок, який трапився ще до повномасштабної війни. У серпні 2021 року на Новоуренгойському заводі згоріла попередня установка деетанізації конденсату. "Газпром" будував їй заміну три роки. Цілком імовірно, що й цього разу ремонтні роботи затягнуться на дуже тривалі терміни.

Початок краху імперії

Зрозуміло, що завдані збитки вимірюються мільйонами доларів (а якщо додати недоотриманий дохід, то, можливо, й мільярдами). Але важливість цього ураження не лише в конкретній шкоді, якої вдалося завдати військово-економічній машині агресора.

Важливо те, що Силам оборони вдалося уразити півострів Ямал. Якщо запалає Ямал з його енергетичною інфраструктурою – здригнеться вся недоімперія.

Це величезні території, за розміром співставні з великою європейською країною, де розташовані одні з найбільших на планеті родовищ природного газу. Буквально за 100 – 120 кілометрів (взагалі не дистанція для наших FP-1) розташований дуже цікавий об'єкт – стратегічний газотранспортний вузол під назвою "Ямальський хрест".

Хрест – тому що там перетинаються одразу 17 магістральних газопроводів високого тиску. Можна сказати, що це серце всієї газової галузі на болотах – і воно скоро буде під нашим прицілом.

Технологічний прорив триває

До атаки на газотранспортні об'єкти на Ямалі найвіддаленішою метою наших "далекобійних санкцій" був Омський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2500 кілометрів. Ця знакова подія відбулася 6 липня цього року.

Минуло лише два місяці – і наші дрони значно, на 500 кілометрів, перевищили цей рекорд. Це не єдине свідчення українського технологічного поступу, який відбувається буквально на наших очах, тут і зараз.

Кілька днів тому українські виробники вперше продемонстрували пускову установку "Корал", створену для боротьби з балістикою. Раніше українські розробники вже презентували окремі елементи комплексу. Зенітна ракета "Корал" у її оптимальній конфігурації дозволяє розраховувати на швидке серійне виробництво. Точна дата початку масового випуску залишається засекреченою інформацією, проте вже весь світ бачить, що розробка вийшла на фінальну стадію.

"Далекобійні санкції" стають більш далекобійними. Нафтогазова економіка агресора палає. Щодня недоімперія слабшає і стає все більш "дірявою". Скоро на 3000 кілометрів не буде жодного об'єкта, до якого б ми не змогли дотягнутися.