Українські медіа не транслювали Хресну дорогу Ватикану: хрест таки несли українка та росіянка

Українські католицькі медіа цьогоріч вирішили не транслювати Хресну дорогу у Ватикані. Це зумовлено тим, що на одному зі стоянь хрест несли українка та росіянка.

Такий жест зробили нібито для примирення, проте не всім сподобалася ідея миритися з тим, хто тебе вбиває. Щодо цього різко висловилися навіть українські католики. Вони акцентували, що спершу має припинитися кровопролиття, яке чинить Росія.

Раніше Український посол відреагував на ідею Ватикану з "примирення" українців і росіян

Українська релігійна спільнота обурилась

У пресслужбі Святого Престолу пояснила спільне несення хреста. Там справді сказали, що це "спроба шукати примирення" та не відреагували на критику. Його несли Ірина та Альбіна, які переїхали до Італії два десятиліття тому і разом працюють у хоспісі.

Спершу потрібно припинити нас вбивати, а тоді можна говорити про наступні кроки. Щоби миритися, треба бути принаймні живим,

– прокоментував це Патріарх УГКЦ Святослав.

Він додав, що жести такого типу взагалі недопустиму, хоч їх і пропонує Ватикан. Таку ж думку висловили єпископ Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ в Україні Віталій Кривицький та нунцій Вісвальдас Кульбокас Вони вважають, що це скоріш завдає болю, ніж єднає воюючі народи.

Які медіа не транслювали подію:

"Живе ТБ УГКЦ";

Католицький часопис CREDO;

Радіо "Марія";

"EWTN Україна".

Важливо зауважити, що все ж трансляція з українським перекладом була. Проте її робив інформаційний ресурс, який належить Ватикану.

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