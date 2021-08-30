Українські літаки евакуювали з Кабула 700 українців та іноземців, – Міноборони
Джерело:фейсбук ГУР Міноборони
Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 охочих.
Цих людей Україна евакуювала, починаючи з 16 серпня. Серед них є українці та іноземні громадяни.
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Міноборони про евакуацію з Афганістану
Загалом зусиллями України з Кабула вдалося вивезти 700 людей.
Ми довели, що готові рятувати наших громадян незалежно від місця світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність,
– наголосили у відомстві.
Там також нагадали, що над плануванням операції та втіленням її в життя працювало Міністерство оборони, зокрема Головне управління розвідки. Спеціалісти відомства проробили та відпрацювали безпечні шляхи евакуації, а також здійснили супровід евакуйованих людей.
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"Наші зусилля не зосталися непоміченими – у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ", – зазначили у міністерстві. Крім того, незалежні ЗМІ Білорусі назвали Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок їхнього громадянина.
У соцмережах жителі Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися її результатами роботи.
Українські літаки евакуювали з Кабула 700 людей / Фото ГУР Міноборони
Скільки людей евакуювали різні країни
- Велика Британія евакуювала 13 700 людей,
- Німеччина – 5 193 людини,
- Франція – 2 100 людей,
- Іспанія – 2066,
- Бельгія – 1 400,
- Данія – 1 000,
- Польща – 900,
- Угорщина – 540,
- Швейцарія – 292 людини,
- Австрія – 89 людей,
- Ірландія – 36.
Текст повідомлення Головного управління розвідки Міноборони:
Україна серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану
Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність, як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан
Нагадуємо, над плануванням операції та втіленням її в життя працювало Міністерство оборони в особі Головного управління розвідки. Спеціалістами відомства було пророблено та відпрацьовано безпечні шляхи евакуації, а також здійснено супровід евакуйованих громадян.
Наші зусилля не зосталися непоміченими – у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв'язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну "справжнім другом білоруського народу". У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур.