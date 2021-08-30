Українські літаки евакуювали з Кабула 700 українців та іноземців, – Міноборони

Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 охочих.

Цих людей Україна евакуювала, починаючи з 16 серпня. Серед них є українці та іноземні громадяни.

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Міноборони про евакуацію з Афганістану

Загалом зусиллями України з Кабула вдалося вивезти 700 людей.

Ми довели, що готові рятувати наших громадян незалежно від місця світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність,

– наголосили у відомстві.

Там також нагадали, що над плануванням операції та втіленням її в життя працювало Міністерство оборони, зокрема Головне управління розвідки. Спеціалісти відомства проробили та відпрацювали безпечні шляхи евакуації, а також здійснили супровід евакуйованих людей.

Допомогу України оцінили у світі

"Наші зусилля не зосталися непоміченими – у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ", – зазначили у міністерстві. Крім того, незалежні ЗМІ Білорусі назвали Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок їхнього громадянина.

У соцмережах жителі Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися її результатами роботи.



Українські літаки евакуювали з Кабула 700 людей / Фото ГУР Міноборони

Скільки людей евакуювали різні країни

Велика Британія евакуювала 13 700 людей,

Німеччина – 5 193 людини,

Франція – 2 100 людей,

Іспанія – 2066,

Бельгія – 1 400,

Данія – 1 000,

Польща – 900,

Угорщина – 540,

Швейцарія – 292 людини,

Австрія – 89 людей,

Ірландія – 36.

Після низки вибухів, які нещодавно пролунали у Кабулі, 19 громадян Афганістану намагалися евакуюватися. Уряд Канади запропонував їх прийняти та розмістити, але тільки якщо вони зможуть дістатися летовища. Усі відмовили афганцям у трансфері, окрім спецназу ГУР Міноборони . Українці пішки вийшли у місто, дійшли до ринку, зустріли людей на двох автомобілях і провели їх до аеропорту.

Текст повідомлення Головного управління розвідки Міноборони:

Україна серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану

Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність, як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан

Нагадуємо, над плануванням операції та втіленням її в життя працювало Міністерство оборони в особі Головного управління розвідки. Спеціалістами відомства було пророблено та відпрацьовано безпечні шляхи евакуації, а також здійснено супровід евакуйованих громадян.

Наші зусилля не зосталися непоміченими – у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ, а незалежні ЗМІ Білорусі, у зв'язку з порятунком білоруського громадянина, назвали Україну "справжнім другом білоруського народу". У соцмережах громадяни з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад та захоплювалися результатами роботи наших структур.