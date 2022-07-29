Українські літаки "Руслан" отримали імена на честь міст-героїв України

До Дня Української Державності підприємство "Антонов" долучилася до кампанії “Be Brave Like Ukraine”. 10 літаків "Руслан" отримали імена на честь міст-героїв України.

Літаки підприємства тепер матимуть ім'я нових міст-героїв України. Мова йде про Волноваху, Гостомель. Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Бучу, Ірпінь, Миколаїв та Охтирку.

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Нові назви літаків

Відповідно до рішення компанії "Антонов", 10 літаків отримали нові назви, зокрема:

Ан-124-100, UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP:ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL

Міста-герої України

Через повномасштабну війну в Україні офіційно з'явилися 10 міст-героїв, як символи боротьби та опору жорстокій навалі.

6 березня указом президента Володимира Зеленського, звання міст-героїв України було присвоєно Харкову, Чернігову, Херсону, Гостомелю, Волновасі та Маріуполю.

24 березня новим президентським указом перелік міст-героїв поповнили Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв.

Буча, Ірпінь та Гостомель стали жертвами російських звірств, про які світ дізнався після деокупації Київщини. Херсон з перших днів повномасштабної війни перебуває під окупацією, однак місцеві мешканці виходили на мітинги проти загарбників, а зараз там активно працює партизанський рух.

Чернігів зазнав серйозних руйнувань під час російських обстрілів у лютому та березні 2022 року, поки росіяни наступали на Півночі. Однак місто тримало оборону попри спроби ворога оточити його.

Волноваха та Маріуполь – міста, які фактично знищила росія. Однак міста залишаються символами мужності, особливо до підручників з історії України точно увійдуть захисники "Азовсталі".

Харків та Миколаїв – міста, які від першого дня війни дають опір окупантам і майже щодня страждають від ворожих обстрілів й ракетних ударів.

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