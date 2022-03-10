Українські оборонці захищають Харків та Охтирку, триває кругова оборона Маріуполя

Збройні сили України продовжують тримати оборону Харкова та Охтирки. Наступ російських войовниче стримують.

Про це повідомили у Генштабі 10 березня. Зокрема, українські військові стримують Росію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів.

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Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя,

– повідомили у Генштабі.

Також наші військові продовжують прикривати державний кордон з Республікою Білорусь.



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