Українські оператори Javelin зі школи артилерії вперше провели запуск ракет: відео

Оператори протитанкового ракетного комплексу Javelin здійснили бойові запуски ракет. Вони навчались у Школі протитанкової артилерії.

Це відбулось на базі 184-го Навчального центру Національної академії. Так завершились чергові курси підготовки фахівців.

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За словами начальника відділення організації процесу, підполковника Миколи Ханаса, 2-тижневий курс підготовки минув дуже швидко.

Чим займались майбутні оператори

Під час навчань майбутні фахівці ознайомились із протитанковим ракетним комплексом, зокрема:

з призначенням;

з будовою;

з принципом дії;

з тактико-технічними характеристиками;

з особливостями застосування.

Також оператори виконували контрольні вправи і пуски на тренажерах. Наприкінці підготовки відбулись тренувально-бойові запуски з Javelin.

. Javelin – це ракетний комплекс, які виробляють американські підприємства Raytheon та Lockheed Martin. Він призначений для того, щоб вражати бронетехніку, земельні укріплення і деякі літальні об'єкти. Ще у 1996 році його взяли на озброєння армії США. Вже з 2018 року комплекти почали надходити і до України.

Оператори Javelin здійснили запуск ракет: дивіться відео

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Школи протитанкової артилерії капітан Олександр Кононець розповів, що у підготовці українських військових брали участь колеги з "Багатонаціональної групи з підготовки – Україна" з США.

Завершились курси підготовки майбутніх операторів / Фото "Армія Inform"

"Ціль встановили на відстані 1 900 метрів, при максимальній дальності ураження цього комплексу 2 500 метрів. Курсанти нашої школи показали максимальний результат. Ціль уразили з першого пострілу. Тим самим ми вкотре довели гасло нашого полку: "Кожен постріл – точно в ціль", – відзначив Кононець.

За час підготовки операторів Javelin курси закінчили приблизно 100 вузькопрофільних спеціалістів.