Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізничній гілці Донецьк – Мелітополь

Агенти руху опору "Атеш" пошкодили залізницю на лінії Донецьк — Мелітополь. Диверсія порушила управління рухом ешелонів окупантів, зокрема роботу сигналізації, стрілок і зв'язку на перегонах.

Такі дії ускладнили логістику для російських військових. Про це повідомили в "Атеш".

Що відомо про диверсію?

Учасники руху розповіли, що вивели з ладу три залізничні шафи. Пошкоджені об'єкти розташовані в районах населених пунктів Луганське, Розівка ​​та Молочанськ.

Партизани зазначили, що операцію провели напередодні важливого для російської пропаганди святкування так званого "Дня воз'єднання" на тимчасово окупованих територіях. "Атеш" вивів з ладу важливі вузли, створивши суттєві перешкоди для постачання південного угруповання армії країни-агресорки.

Знищені об'єкти відповідали за автоматизоване регулювання залізничного руху на критично важливій ділянці. Без функціонування цих шаф окупанти втратили можливість оперативно управляти переведенням стрілок та координацією складів з військовою технікою.

"Атеш" методично перерізає шляхи постачання угруповання на півдні. Боєприпаси, техніка та жива сила окупантів залежать від цієї залізниці – і ми відрізаємо їх від постачання,

– зазначили учасники руху.

Партизани також наголосили, що подібні точкові удари по тиловій інфраструктурі залишаються ефективним інструментом стримування агресора. Кремлівський режим готує нові хвилі мобілізації, тому блокування транспортних артерій є критичним для послаблення наступального потенціалу ворога. Учасники руху наголосили на необхідності зупинити російську армію та путінський режим.

Нагадаємо, що раніше агенти "Атеш" знищили залізничний вузол у Таганрозі. Ці дії заблокували для окупантів можливість перекинути резерви Приазовською магістраллю.