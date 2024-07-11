У Польщі четверо українців викрали 23-річного чоловіка: що кажуть у поліції

Група підлітків з України побила та викрала 23-річного хлопця в Польщі. Тепер українцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

Найстаршому із затриманих – 19, а наймолодшому – 15. Суд вирішив тимчасово заарештувати їх на три місяці.

Читайте також У Чернігові чоловік кидався на людей з ножем: є поранений

Підлітки у Варшаві викрали 23-річного хлопця

Наприкінці червня цього року офіцери варшавського району Білоленка отримали повідомлення про викрадення 23-річного чоловіка. Потерпілий розповів, що на нього напали з застосування газу і силою заштовхали в темну машину троє чоловіків. Однак він не зміг описати ні нападників, ні автомобіль, на якому його перевозили.

Зі свідчень 23-річного хлопця було зрозуміло, що нападники погрожували йому, побили його і забрали гроші та окуляри. Вони також вимагали у нього три тисячі злотих,

– йдеться в повідомленні варшавської поліції.

Поліцейські з районів Прага-Пульноц і Білоленка, а також столичні слідчі затримали чотирьох громадян України у віці від 15 до 19 років. За словами офіцера поліції, у них також вилучили ножі, газову зброю, муляж гранати, пневматичний пістолет, наручники та ящик з набоями до рушниці.

18-річного та 19-річного хлопців забрали до ізолятора тимчасового тримання, а двох неповнолітніх — до дитячої кімнати поліції. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше також стало відомо, що підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії затримали в Чехії та екстрадували до Німеччини. Йдеться про 36-річного громадянина Молдови.