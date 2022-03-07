Українські протитанкісти знищили ворожий БМП: вогняне відео

7 березня 2022 , 16:21
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники ефективно трощать техніку окупантів. Цього разу з'явилося відео, де наші бійці протитанкового загону знищили ворожий танк.

Українські протитанкісти запально знищили ворожий танк – техніка росіян згоріла дощенту. 

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Дивіться відео, як українці знищують ворожий танк: 

https://24tv.ua/rosiya-napala-ukrayinu-24-lyutogo-2022-hronologiya-podiy_n1876131

 

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Автор: Ярослава Прадід