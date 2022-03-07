Українські протитанкісти знищили ворожий БМП: вогняне відео
7 березня 2022 , 16:21Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники ефективно трощать техніку окупантів. Цього разу з'явилося відео, де наші бійці протитанкового загону знищили ворожий танк.
Українські протитанкісти запально знищили ворожий танк – техніка росіян згоріла дощенту.
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Дивіться відео, як українці знищують ворожий танк:
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