Трегубов чітко відповів, на чиєму боці перевага у дронах на фронті
- Україна значно удосконалила свою військову промисловість, зокрема, в застосуванні безпілотників, зрівнявши на фронті рівень використання з противником.
- Українські Сили безпілотних систем ефективно контролюють кілзону, що дозволяє мати певну перевагу над противником у використанні дронів.
За час повномасштабного вторгнення Україні вдалось значно удосконалити свою військову промисловість. Певний час росіяни мали дронову перевагу на полі бою, але зараз все змінилось. Цьому також сприяв цікавий фактор.
Яскравим і показовим є використання безпілотників під час бойових дій у кілзоні. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що застосування там різних видів БпЛА є на аналогічному рівні, як у Сил оборони, так і противника.
Як Україна посилює фронт дронами?
Віктор Трегубов підкреслив, що за останні кілька місяців українським силам вдалось вибудувати ефективну інфраструктуру. Засвоєння безпілотників стало доволі ефективним.
Їх (дрони – 24 Канал) застосовують не тільки для того, щоб вбити ворожу піхоту, але й для того, щоб бити ворожу логістику вглиб,
– сказав речник Угруповання об'єднаних сил.
За його словами, це був той досвід, який Силам оборони треба було перейняти у противниках, бо окупанти ефективно використовували його. Україні це вдалось.
Цікаво. Українські безпілотники завдають потужних ударів по території Росії та тимчасово окупованих територіях. Серія вибухів пролунала в ніч на 10 квітня 2026 року. Російська протиповітряна оборона намагалась відбити атаки, проте успіхи були не завжди.
У деяких аспектах наші військові здобули перевагу, перевершивши досвід противника у застосуванні дронів.
У нас зараз більш ефективно вибудовані СБС (Сили безпілотних систем – 24 Канал) як структура. Це дозволяє нам мати певний контроль над кілзоною,
– зауважив Віктор Трегубов.
Крім того, він додав, що поки немає потепління і відповідно "зеленки", коли розпускаються листя на деревах, чого чекали окупанти.
Як Україна використовує дрони на фронті?
Українській армії у 2026 році вдалось досягти суттєвої переваги на фронті. Все завдяки безпілотникам та новітнім технологіям. Сили оборони у цьому випередили противника.
Українські дрони на полі бою зараз виконують дуже важливі функції. Наші захисники використовують їх для нової тактики ведення бойових дій. Безпілотники підтримують українських піхотинців, допомагають знищувати російських військових. Відомо, що кожну четверту ціль на фронті усувають дрони.
З грудня 2025 року українським безпілотником вдалось ліквідувати більше російських військових, ніж Кремль може мобілізувати. Цікаво, що у березні 2026 року втрати противника зросли на 29% порівняно з лютим.