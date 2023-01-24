Українські розвідники здійснили нічний рейд в районі Нової Каховки: ворог зазнав суттєвих втрат

Українські захисники не дають спокою окупантам ні вдень, ні вночі. Зокрема, пекельною нічка видалась у загарбників з 23 на 24 січня.

Саме у це час спецпідрозділ ГУР МО України та військові ЗСУ здійснили нічний розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки.

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Допомогли партизани

Пробратися українським захисникам у тил ворога вдалося завдяки допомозі й місцевих партизанів та спеціальних технічних засобів. Саме таким чином розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління окупантів.

Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег,

– розповіли у розвідці.

Окупанти зазнали втрат

Уже на тимчасово окупованій території висадку розвідників загарбники сприйняли як спробу прориву лінії оборони. Через це вони "підняли на ноги" бойові резерви, а саме:

підрозділ сил спеціальних операцій,

авіацію,

бронетехніку.

Тож українські військові вступили у бій. Під час нього вони гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт окупантів, а також знищили щонайменше 12 загарбників, БТР 82А та захопили полоненого. А після виконання завдання – повернулися на правий берег Дніпра.

Ба більше, така активність росіян допомогла українській розвідці отримати вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

Захисники України завдали суттєвих втрат окупантам / Фото ГУР МО України

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