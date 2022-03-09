Українські рятувальники зачитали слова Шевченка у річницю його народження: патріотичне відео

Росія 13 днів тому атакувала Україну та намагається захопити нашу землю. В боротьбі б’ються не лише Збройні Сили України, а й працівники ДСНС, які не раз рятували людей з під завалів. І до дня народження Тараса Шевченка вони зачитали найважливіший вірш.

Нагадаємо, що видатний український поет Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Сьогодні – 208-ма річниця народження батька української нації.

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У його віршах можна знайти багато слів, які зараз актуальні для України у війні. Тому Рятувальник ДСНС вирішили зачитати один із найважливіших поезій Шевченка – “Борітеся – поборете”.

Українські рятувальники зачитали слова Шевченка: відео



У дописі ДСНС додали ще один вірш Шевченка, у якому зазначені такі рядки:

…І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

"Знаємо: нині розпростер Кобзар свої руки над Україною. Бо ще тоді, коли писав він ці пророчі слова, вірив, що Україна оновиться. Через біль, вогонь, кров і муку. Але оновиться. І постане, як Фенікс з попелу, прекрасною і всесильною", – йдеться у дописі.

Рятувальники кажуть, що Україна зараз проходить через біль, вогонь, кров і мук, аби постати оновленою і могутньою.

Тримай, батьку, над нами свої долоні. Вір у нас, допомагай нам своїм духом і словом. Ми не підведемо. А кривавий супостат – ляже в український чорнозем. І проросте крізь нього золоте жито під блакитним українським небом,

– додали у ДСНС.

До слова, днями в мережі запускають загальнонаціональну акцію "Шевченко закликає, Україна перемагає", яка має підняти український дух та волю до спротиву. Як долучитися – читайте тут.

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