Українські сапери постарались: російський ЗРК "Тор М1" не доїхав до місця призначення

Українські сапери знешкодили російський зенітний ракетний комплекс "Тор М1". Ворог щодня зазнає чималих втрат.

Українські сапери сором'язливо мовчать

У Генштабі Збройних Сил України поіронізували з цього приводу, мовляв, не знають, хто міг завадити ворогу.

Увага Росіяни вже втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет

Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав – якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать,

– написали у Генштабі.

Росія втрачає техніку колосальними темпами

За 25 днів війни Росія зазнала збитків як на землі, так і в небі. Українські захисники розгромили ворожі 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Загалом за 25 днів війни загинули понад 14,7 тисячі ворожих солдатів. Ті, які залишилися, – деморалізовані. Більшість із них намагаються втекти у Росію або здатися в полон.

Окрім цього, ЗСУ знищили дуже багато ворожої техніки. Мовиться про збитки на мільярди доларів.

Втрати ворога станом на 21 березня: дивитись відео