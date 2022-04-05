Українські сили ПВО також знищили ворожу ракету над Волинню
5 квітня 2022 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:Волинська ОВА в телеграмі
У ніч на 5 квітня лунала тривога над більшістю областей України. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що ППО знищили ворожу ракету над областю.
Він вкотре наголосив, що не треба нехтувати безпекою. Варто спуститись в укриття, коли лунає сигнал тривоги.
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Вчора вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню. Падіння уламків негативних наслідків не спричинили,
– сказав Погуляйко.
Він також подякував ЗСУ за їхню роботу.
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