Дуже багато загиблих, – Андрющенко вразив трьома успішними атаками по російських об’єктах на ТОТ

Українські сили атакували декілька ворожих цілей на окупованих територіях. Зокрема, пункт управління російського дронового підрозділу "Рубікон".

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, куди ще поцілили українські військові у Донецькій області. Раніше, 17 березня, було завдано удару по російському складу з боєприпасами, що розташований поруч з аеродромом в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Де саме розташувався російський підрозділ "Рубікон"?

Андрющенко зазначив, що у селищі Мангуш Маріупольського району на вулиці Поштовій було уражено будинок, який було вкрадено в українця, що перебуває в евакуації. У ньому мешкав прокурор району, але він звідти виїхав і туди заїхав підрозділ "Рубікон".

"Це абсолютно точна інформація – вранці будинок був уражений, наслідки ми встановлюємо. На жаль, не можемо верифікувати, чи є загиблі. Але поранені є, ступінь їхнього ураження наразі з'ясовується", – пояснив він.

Варто знати. Сили спеціальних операцій 18 березня завдали ударів далекобійними дронами в окупованому Донецьку по засекреченому центру безпілотних технологій "Рубікон". Також було атаковано елемент управління цим підрозділом та координаційний центр, який забезпечував роботу російських дронових підрозділів.

Крім того, за словами керівника Центру вивчення окупації, днями було уражено склад і місце базуванню офіцерського складу у селищі Ялта Маріупольського району. Він розташований неподалік від так званого Рибцеху, на межі Ялти і Нової Ялти. Там є колишні пансіонати донецької партійно-комсомольської еліти, а зараз там мешкають офіцери.

У Ялті уражено спершу казарми, а потім добивали склади. Там дуже багато загиблих. Пораненого звідти привезли аж одного, усіх інших – напряму у Ростов-на-Дону, щоб приховати кількість поранених, адже ураження було доволі чутливе,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Також у Мангуші під ударом опинився пункт керування і дата-центр, які було винесено так, що розбирають досі. Росіяни, як зауважив він, позбулися і провайдера, і центру управління, і центру зв'язку.

До того ж у Покровську авіабомбами було винесено теж пункт управління зв'язку з дата-центром.

