Мільйони сімей можуть не пережити завершення війни: тривожний прогноз Комаровського

Повернення українських військових додому після завершення війни може стати серйозним випробуванням для родин. За роки бойових дій змінюються не лише люди на фронті, а й їхні близькі, тому відновити колишні стосунки може бути значно складніше, ніж здається.

Дитячий лікар Євген Комаровський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу попередив про загрозу масштабної сімейної кризи після війни. Він пояснив, чому під ударом можуть опинитися мільйони українських родин та до яких труднощів варто готуватися вже зараз.

Повернення військових може стати випробуванням для родин

Після завершення бойових дій багатьом українським сім'ям доведеться заново пристосовуватися до спільного життя. Люди, які роками перебували далеко одне від одного, пережили різні події та набули досвіду, який може суттєво вплинути на їхні стосунки. Комаровський вважає, що повернення військового додому не означатиме автоматичного відновлення тієї родини, яка була до війни.

Поки один із партнерів перебуває на фронті, інший продовжує жити в умовах постійної небезпеки, вирішувати побутові проблеми та піклуватися про близьких. За цей час змінюються обидва, а разом із ними й країна, до якої повертатимуться військові.

Ось є пара, і він пішов на війну, і коли він із війни повернувся, то він інший, і вона інша, і країна інша. І чи зможуть вони тепер жити разом? Це різні люди. Той, кого ви відправили на війну, і той, хто звідти прийшов, – це абсолютно різні люди,

– пояснив Комаровський.

Однією з найбільших труднощів може стати відновлення емоційної та фізичної близькості. Родинам доведеться вчитися розуміти потреби одне одного, спілкуватися після тривалої розлуки та будувати спільне життя з урахуванням пережитого досвіду.

Для підтримки таких сімей потрібні спеціальні освітні програми. Комаровський розповів, що мріє створити матеріали для військових, які повертаються з фронту, та їхніх близьких, однак поки що не має достатньо ресурсів для реалізації цього задуму. Він переконаний, що питання збереження родин має величезне значення для майбутнього України.

Лікар нагадав, що завжди вважав щасливу українську сім'ю основою національної ідеї. Йдеться про родину, в якій однаково комфортно почуваються батьки й діти, а держава працює над створенням умов для їхнього добробуту. Проте після завершення війни сімейні стосунки можуть опинитися під особливо серйозною загрозою.

Зараз війна цементує, ми тримаємося за своїх. Війна, яка закінчиться, поставить на межу існування або вб'є сотні тисяч, ні, мільйони українських сімей. Мільйони. І майбутнє країни. Саме це буде під загрозою,

– попередив лікар.

Масштаби майбутньої кризи залежатимуть від того, наскільки Україна зможе допомогти людям пройти перехідний період між війною та мирним життям. Комаровський вважає підтримку родин одним із найважливіших завдань, до якого необхідно готуватися ще до завершення бойових дій.

Після війни можливий бум народжуваності

Додатковим випробуванням для українських сімей може стати народження дітей. Комаровський звернув увагу, що багато жінок відкладають материнство до завершення війни, оскільки не хочуть народжувати в умовах постійної небезпеки. Тому після припинення бойових дій він допускає зростання народжуваності.

Водночас поява дитини суттєво змінює життя подружжя навіть за мирних обставин. Після тривалого стресу, розлуки та повернення одного з партнерів із фронту родинам може бути ще складніше пристосовуватися до нових обов'язків.

Я знаю величезну кількість жінок, які кажуть: "Я хочу дитину, але тільки після війни". І жінок, які чекають, багато. І буде ще й бум народжуваності. Дитина і в мирний час дуже часто вбиває сім'ї. А що буде в повоєнний, я не знаю,

– зазначив Комаровський.

Окрім випробувань для дорослих, Україна зіткнеться з необхідністю підтримувати дітей, значна частина життя яких минула в умовах війни. Сучасні підлітки вже мають досвід, який суттєво відрізняється від дитинства попередніх поколінь. Натомість наймолодші діти ще можуть отримати можливість зростати переважно в мирній країні.

Комаровський вважає, що діти, які зараз перебувають у підлітковому віці, вже належать до воєнного покоління. А ось ті, кому на момент припинення бойових дій буде до п'яти років, ще матимуть шанс стати повоєнним поколінням.

Ті діти, які зараз підлітки, вони воєнне покоління. Вони точно не повоєнні. Повоєнним поколінням можуть бути ті, хто під час припинення вогню ходитиме в дитячий садок, років до п'яти. Всі інші вже воєнне покоління, тому що вони все життя прожили у війні,

– пояснив лікар.

Те, яким буде майбутнє дітей, значною мірою залежатиме від державної політики. Комаровський переконаний, що після завершення війни Україні знадобляться інші підходи до підтримки сімей, освіти та реабілітації людей, які пережили бойові дії.

До повернення військових потрібно готуватися вже зараз

Після війни зміняться й очікування суспільства від державного керівництва. Якщо зараз головними питаннями залишаються оборона, безпека, дрони та укриття, то в мирний час значно більшої уваги потребуватимуть родини, діти, реабілітація та працевлаштування. Комаровський вважає, що вимоги до політичних лідерів у цих двох періодах суттєво відрізнятимуться.

Він також наголосив на необхідності суспільної дискусії про майбутнє українських сімей. Частину проблем можна починати вирішувати вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій. Зокрема, близькі військовослужбовців потребують практичних пояснень, як підтримувати стосунки на відстані та спілкуватися з людиною, яка перебуває на фронті.

Дуже багато речей і щодо підлітків, і щодо майбутнього українських сімей можна зробити вже зараз. Принаймні знати, як правильно зі своїм чоловіком, який в окопі, як із ним правильно розмовляти телефоном, можна вже зараз. І цьому треба вчити через марафон, через ресурси, через усе що завгодно,

– наголосив Комаровський.

Для цього лікар пропонує активніше залучати психологів та інших фахівців до інформаційного простору, зокрема телевізійних ефірів. Люди повинні отримувати не лише повідомлення про події, а й зрозумілі рекомендації, які допоможуть їм підтримувати близьких та готуватися до майбутніх змін.

Важлива роль у повоєнній адаптації належатиме також роботодавцям. Комаровський та його команда вже планують підготувати матеріали про те, як умови праці можуть впливати на здоров'я людей, які повернулися з фронту. Йдеться про організацію фізичної активності, доступність медичних обстежень і регулярну увагу до самопочуття працівників.

Лікар звернув увагу, що після повернення до цивільного життя деякі ветерани можуть зіткнутися з різким набором ваги та змінами харчових звичок. Він припустив, що для частини людей їжа може стати одним із головних джерел задоволення після пережитого на війні.

Вони ж у перший рік по 20 кілограмів ваги наберуть масово, тому що в них одне щастя в житті залишиться, одне джерело радості – смачно поїсти. І це все треба знати, розуміти, що тобі загрожує, і до цього готуватися всім разом,

– припустив лікар.

Для профілактики таких проблем Комаровський пропонує приділяти увагу фізичним навантаженням, контролю ваги, медичним перевіркам та умовам на робочому місці. Підготовка до повернення військових, на його переконання, має охоплювати не лише психологічну підтримку всередині родин, а й організацію повсякденного життя та праці після фронту.

Комаровський попередив про кризу сімей після війни: дивіться відео