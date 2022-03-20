Танкісти відпрацьовують дуельний бій "двійками". Українські військові застосовують лазерну систему імітації бою Lasertag.

Про тренування танкістів повідомили у Сухопутних військах України. Там також оприлюднили фото навчань.

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Танкісти тренуються проводити дуельний бій "двійками"

Українські танкісти відпрацьовують дуельний бій "двійками",

– зазначили військові.

Танкові дуелі проводять у порядку виконання бойових завдань із застосуванням лазерної системи імітації бою Lasertag.



Танкісти відпрацьовують дуельний бій "двійками" / Фото Сухопутних військ

У Сухопутних військах наголосили, що майже всі екіпажі мають бойовий досвід, який вони здобули у 2014 – 2015 роках. До виконання бойових завдань залучають тільки підготовлені екіпажі, які вміють і знають як знищувати російського окупанта.



До навчань залучають лише досвічених воїнів / Фото Сухопутних військ

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