Про це розповів меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко.

Що відомо про проєкт "Знай свою Україну"

За словами Гната Коробка, цього року було зроблено важливий крок до системнішого вивчення українських традицій у межах освітнього процесу. За його словами, найближчим часом учителі зможуть використовувати методичні матеріали для проведення уроків і шкільних заходів, розроблені в межах проєкту "Знай свою Україну".

Коробко додав, що освітній проєкт "Знай свою Україну" уклав відповідний Меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України.

Проєкт реалізується за ініціативи Благодійного фонду "Коло" спільно з Музеєм Івана Гончара та платформою EdEra. Це онлайн-курс, який через свята річного календарного циклу знайомить дітей і дорослих з історією, традиціями та культурною спадщиною України. Нещодавно ми підписали Меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки та представили проєкт на освітній конференції, яка зібрала понад 700 педагогів, представників державного сектору та бізнесу,

– наголосив меценат проєкту.

За його словами, метою створення проєкту "Знай свою Україну" було познайомити дітей і дорослих з українською традиційною культурою. Разом із фахівцями команда розробила онлайн-курс про традиційні свята – Різдво, Покрову та Купала, а нині працює над курсом про Великдень. І команда була приємно вражена інтересом до проєкту.

Люди з різних регіонів не лише проходили курс, а й долучалися до тренінгів і конкурсів, пропонували власні ініціативи. Зокрема, понад 20 громад з усієї України долучилися до Ходи з різдвяними зірками. Лише за перший місяць після запуску блоків "Покрова" та "Різдво" курс пройшли понад 10 тисяч дорослих і дітей,

– розповів Гнат Коробко.

Як зазначив меценат, згодом команда проєкту "Знай свою Україну" почала проводити безкоштовні тренінги та вебінари для освітян, а також розробила методичні матеріали й сценарії уроків. Позитивні відгуки педагогів із різних регіонів спонукали авторів проєкту до його подальшого розширення.

За словами Гната Коробка, команда почала розробляти додаткові методичні матеріали та сценарії уроків, які мають допомогти вчителям інтегрувати українські традиції в освітній процес. Матеріали пройшли експертне оцінювання та отримали рекомендації Українського інституту розвитку освіти (УІРО).

До того ж всі матеріали курсу "Знай свою Україні", вебінари та тренінги для вчителів є безоплатним, пройти курс можна за посиланням.