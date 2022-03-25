Українські трактористи продовжують збирати трофеї: забрали в окупантів зенітну гармату
25 березня 2022 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Останній блокпост"
Українці непереможний народ – вони це уже довели 30-денним опором та відважними діями. Одним із знакових символів цієї війни стали українські фермери, які тракторами відбирають у ворога техніку.
Цього разу трактористи забрали в окупантів зенітну гармату. Тож уже скоро з неї гатитимуть вогнем по ворогу наші військові.
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Була орків, стала наша,
– чути на відео від хлопців, які забрали гармату.
Уже мемом стала історія з-під Каховки, як роми вкрали в росіян танк.
Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: