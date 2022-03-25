Українські трактористи продовжують збирати трофеї: забрали в окупантів зенітну гармату

Українці непереможний народ – вони це уже довели 30-денним опором та відважними діями. Одним із знакових символів цієї війни стали українські фермери, які тракторами відбирають у ворога техніку.

Цього разу трактористи забрали в окупантів зенітну гармату. Тож уже скоро з неї гатитимуть вогнем по ворогу наші військові.

Увага Росія на окупованих територіях продовжує терор мирних українців

Була орків, стала наша,

– чути на відео від хлопців, які забрали гармату.

Уже мемом стала історія з-під Каховки, як роми вкрали в росіян танк.

Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: